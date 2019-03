Scandinavian Tobacco Group når sine finansielle mål: Venter yderligere vækst i 2019

Mio. kr. Q4 2018 Q4 2017 FY 2018 FY 2017 Omsætning 1765 1691 6718 6464 Bruttoresultat 819 816 3201 3095 EBITDA 184 328 1089 1232 EBIT 63 253 738 913 Resultat før skat 51 246 717 852 Nettoresultat 152 247 666 712 Udbytte pr. aktie (i kr.) - - 6,00 5,75

Ved FY 2018 Fire pengestrømme før virksomhedskøb Over 750 mio. kr. Organisk vækst i justeret EBITDA Over 5 pct. (2018: 3,5 pct. )

Scandinavian Tobacco Group (STG) realiserede i 2018 sine finansielle mål og venter en vækst i sin indtjening på over 5 pct. i år.For regnskabsåret 2018 leverede STG en nettoomsætning på 6718 mio. kr. og et EBITDA før særlige poster på 1304 mio. kr."Det svarer til en organisk vækst i nettoomsætningen på 0,4 pct. og en organisk vækst i EBITDA på 3,5 pct. – og er dermed på linje med de finansielle forventninger for året," konstaterer selskabet.På forhånd havde selskabet meldt en forventning ud om en fremgang i driftsresultatet på mindst 3 pct.Selskabets bestyrelse foreslår et ordinært udbytte på 6,00 kr. per aktie, hvilket er en stigning på 4,3 pct. sammenlignet med 2017." 2018 var et godt år for Scandinavian Tobacco Group. Vi nåede de finansielle mål for året, vi gjorde fremskridt i forhold til vores strategiske mål og vi tog vigtige skridt i udviklingen af selskabet med lanceringen af Fuelling the Growth," siger adm. direktør Niels Frederiksen i regnskabet.Fuelling the Growth er et transformationsprogram på tværs af virksomheden, som skal øge selskabets konkurrenceevne og levere nettobesparelser på 250 mio. kr. fra udgangen af 2021. Det skal understøtte den finansielle ambition om at levere 3-5 pct. gennemsnitlig årlig organisk vækst i EBITDA."Vores største kategori – den håndrullede cigar kategori – fortsætter med at levere gode resultater og er en vigtig vækstdriver for virksomheden. I 2018 har vi styrket vores position på tværs af værdikæden i kategorien: Vi har haft et rekordår i vores brandede forretning, vi har købt onlineforhandleren Thompson Cigar og så har vi udvidet vores netværk af fysiske cigarbutikker.""Med denne udvikling er vi godt positioneret for fremtidig vækst i den håndrullede cigar kategori," siger Niels Frederiksen.Forventningen til 2019 er en organisk vækst i EBITDA på over 5 pct. og frie pengestrømme før virksomhedsopkøb på over 750 mio. kr.TABELScandinavian Tobacco Groups årsregnskab for 2018:STG's forventninger til 2019:/ritzau/FINANS