Lufthansa skærer yderligere i vækstplanerne for sommeren

De tyske luftfartsselskab Lufthansa dæmper vækstplanerne for den indsatte kapacitet til sommer.



"Lufthansa vil i 2019 fokusere på at opnå vedvarende kvalitetsvækst. Derfor reducerer gruppen kapacitetsvæksten for luftfarten for den kommende sommer yderligere til 1,9 pct.," skriver Lufthansa i sit regnskab for 2018.



Tidligere var der planlagt en vækst på 3,8 pct., skriver Bloomberg News.



Trods den dæmpede forventning til væksten i kapacitet til sommer venter gruppen at rapportere en midt-encifret procentuel fremgang i årets omsætning, tilføjer selskabet.



Lufthansa realiserede i 2018 et ordinært driftsoverskud på 2,84 mia. euro mod ventet 2,75 mia. euro ifølge estimater indsamlet af Bloomberg.



I 2017 var de tilsvarende overskud 3 mia. euro.



Overskuddet i 2018 blev nået på baggrund af en omsætning, der steg 1 pct. til 35,8 mia. euro.



På bundlinjen rapporterede det tyske flyselskab et nettooverskud på 2,2 mia. euro mod 2,3 mia. euro i 2017.



Selskabet skuffede en smule på udbyttesiden, hvor der blev foreslået et udbytte på 0,80 euro per aktie, mens analytikerne havde ventet 0,83 euro.



