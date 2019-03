Kursmålet for aktien i Simcorp er onsdag blevet løftet med knap 9 pct. til 675 kr. fra førhen 520 kr. af investeringsbanken Goldman Sachs. Det fremgår af data fra Bloomberg News. Anbefalingen af aktien fastholdes på "køb" af Goldmans analytiker Guatam Pillai. Det nye kursmål indikerer imidlertid også et positivt potentiale på 10 pct. i forhold til lukkekursen onsdag på 611 kr. Goldman Sachs har haft en købsanbefaling af aktien i Simcorp siden september 2017 da kursen på aktien lå i 391,50 kr. /ritzau/FINANS

