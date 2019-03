Relateret indhold Tilføj søgeagent DFDS Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Organisationer DFDS

DFDS har måttet opgive en space charter-rute mellem Kiel og Skt. Petersborg.



Det sker, efter at samarbejdspartneren Finnlines har besluttet at indstille sejladsen.



Selv afviklede DFDS i 2015 sin egen sejlads på ruten og gik over til at leje sig fast ind på Finnlines' overfart.



Lukningen vil påvirke op til 15 ansatte i Skt. Petersborg og Kiel, oplyser DFDS.



Salgsorganisationen i Skt. Petersborg bliver dog opretholdt, da DFDS fortsat vil betjene det russiske marked med sit baltiske netværk.



Det forbinder Klaipeda i Litauen med Kiel og Paldiski i Estland med Kapelsskär i Sverige.



/ritzau/FINANS