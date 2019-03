Investorerne har onsdag et godt øje til Aurora Cannabis, efter at selskabet har hyret milliardæren Nelson Peltz som strategisk rådgiver.



Aktien, der er noteret i både Canada og USA, stiger med over 12 pct. på New York-børsen.



Nelson Peltz er partner i kapitalforvalteren Trian Fund Management med over 10 mia. dollar under administration. Hans nye opgave for Aurora bliver at rådgive om potentielle partnerskaber, skriver Bloomberg News.



Som honorar modtager Peltz 20 mio. optioner i Aurora med ret til at tegne et tilsvarende antal aktier for 10,34 canadiske dollar per styk.



Foreløbig ligner det en god forretning, da aktien er steget 10 pct. på den canadiske børs til 11,70 canadiske dollar.



Optionerne kan udnyttes kvartalsvist over de kommende fire år, og udnyttes de alle, bliver Peltz næststørste aktionær i cannabisselskabet.



/ritzau/FINANS