Volkswagen stopper børsnotering af MAN og Scania

Volkswagen har lagt planerne om en børsnotering af sin lastbilforretning, Traton, på hylden. Det sker med henvisning til det nuværende markedsklima, skriver Bloomberg News. Når markedsklimaet er blevet bedre, er målet dog fortsat en børsnotering af lastbilenheden, der blandt andet sælger lastbilmærkerne MAN og Scania. Reuters skrev i slutningen af januar, at Volkswagen gik efter at børsnotere Traton i april. Markedsværdien blev dengang anslået til 25 mia. euro. På aktiemarkedet ligger Volkswagen onsdag eftermiddag til en gevinst på 0,8 pct. til 150 euro. Aktien er dog faldet omkring 0,5 euro oven på meddelelsen. /ritzau/FINANS

