Brødrene Hartmann foreslår tre nye medlemmer til bestyrelsen, fremgår det af en meddelelse til fondsbørsen.



I blandt dem er Karen Hækkerup, der er tidligere minister for Ministeriet for fødevarer, landbrug og fiskeri, og som på nuværende tidspunkt er medlem af bestyrelsen i Grace Public Affairs og formand for Den Sociale Investeringsfond.



Derudover foreslår bestyrelsen også valg af Jan Madsen og Marianne Schelde.



Bestyrelsesformand Agnete Raaschou-Nielsen og næstformand Steen Parsholt og Jan Klarskov er alle på valg og foreslås genvalgt, mens Jørn Mørkeberg Nielsen ikke ønsker genvalg.



/ritzau/FINANS