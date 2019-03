Vicedirektør trak sig fra Radius-bestyrelse efter afsløring: Nu politianmeldes han for stemmemisbrug

Vicedirektør i KAB Flemming Strøm bliver nu politianmeldt, efter at have brugt boligselskabets fælleselmålere til at stemme sig ind i elselskabet Radius' bestyrelse.Det skriver DR Nyheder. Anmeldelsen kommer fra iværksætter Rasmus Visby, som var med til at afdække sagen i sin podcast, der til DR forklarer, at det skyldes, at han ønsker en efterforskning af sagen.Jens Elmelund, der er adm. direktør i det københavnske boligselskab, tager dog anmeldelsen med ro."Det må vi jo tage til efterretning og se frem til, hvordan politiet vil se på sagen. Umiddelbart vil jeg dog sige, at vi ser på det politiarbejde med sindsro," siger han til DR Nyheder.