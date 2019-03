ATP's aktiechef om Peder Tuborghs afgang: Jeg har forståelse og respekt for beslutningen

Peder Tuborghs beslutning om at forlade Pandora i løbet af 2019 bliver mødt med forståelse fra Danmarks største pensionskasse, ATP."Jeg har forståelse og respekt for beslutningen. Den giver mulighed for en god proces omkring flere ting," siger ATP's aktiechef, Claus Wiinblad, fra talerstolen på Pandoras generalforsamling."Den giver mulighed for en god implementering af Programme Now, at få kørt den nye ledelse i stilling og at få fundet den rigtige formand," lyder det videre fra Claus Wiinblad, der også langer ud efter bestyrelsen."Bestyrelsen har været for lang tid om at erkende problemernes størrelse. Men nu er der kommet en hel ny ledelse til og en ny strategi, Programme Now, der skal rette op på udviklingen."Ved udgangen af 2018 havde ATP en ejerandel i Pandora på 3,78 pct. Når kommer til Pandoras situation med svigtende salg og indtjening, der har plaget Pandora gennem hele 2018, taler Claus Wiinblad lige ud af posen, samtidig med han sender en kadeau til de to midlertidige direktører, Anders Boyer og Jeremy Schwartz."Der er i den nye ledelse forståelse af, at der er tale om en brændende platform. Den erkendelse ser jeg som et skridt i den rigtige retning," siger Claus Wiinblad.Den såkaldte Like-for-like-vækst, der dækker over det direkte og sammenlignelige salg ud af eksisterende butikker, har gennem 2017 og 2018 været faldende og kulminerede, da den i fjerde kvartal 2018 var negativ med 7 pct. og endte med at falde tilbage med 4 pct. for hele 2018.I 2018 blev væksten i omsætningen fuldstændigt punkteret sammenlignet med året forinden og endte på 22,8 mia. kr.Dermed blev omsætningen kun opretholdt af butiksåbninger. Driftsindtjeningen fik et ordentlig slag over nakken og faldt med 2,3 mia. kr. sammenlignet med 2017.Modgangen i 2018 resulterede i, at investorerne sendte aktiekursen i dørken. Således faldt aktiekursen med 65 pct. til kurs 265 kr., da fondsbørsen havde sidste handelsdag i det forgangne år.