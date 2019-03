Boeing udskyder stort anlagt flypræsentation efter styrt

Flyfabrikken Boeing udsætter den ellers planlagte præsentation af sit nye flagskib Boeing 777X onsdag aften på grund af flystyrt i Etiopien.



Det skriver Boeing til Ritzau.



"Boeing er dybt berørt af ulykken for Ethipoian Airlines 302 og vores fokus er på at støtte vores kunder."



"I lyset af dette udskyder vi præsentationen af 777X den 13. marts. Vi leder efter en mulighed for at markere det nye fly sammen med resten af verden i den nærmeste fremtid," skriver Boeing.



Selskabet understreger, at udrulningen af flyet fortsætter som planlagt, men at præsentationen altså er udskudt.



Boeings 777X er Boeing spritnye store fly, der kan bære op til 425 passagerer. Det bliver det længste fly selskabet nogensinde har produceret med en længde på 77 meter og et vingespand på 72 meter.



Der er allerede solgt 300 eksemplarer af det nye fly.



Flyproducenten er dog lige nu i stormvejr, da dets Boeing 737 Max 8, ligeledes et relativt nyt fly, var den flytype, der styrtede ned i Etiopien søndag.



Et andet fly af typen styrtede i efteråret ned i Indonesien ligeledes kort efter start.



Det har fået myndigheder verden over - inklusive i Europa - til at udstede startforbud til flytypen, indtil det kan afklares, om der er systemiske fejl ved den.



/ritzau/