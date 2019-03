Peder Tuborgh vil væk fra Pandora - forbereder sit exit

Breaking news

Opdateret kl. 09.21 - Pandoras bestyrelsesformand, Peder Tuborgh, forlader smykkegiganten Pandora i løbet af 2019. Det oplyser selskabet i en fondsbørsmeddelelse forud for selskabets generalforsamling, der bliver afholdt tirsdag. "Pandora...

Eksklusivt for kunder

Børsen Morgenbriefing giver dig et hurtigt overblik over dagens vigtigste erhvervshistorier. På fem minutter gør vi dig klar til arbejdsdagen med en kort nyhedsgennemgang, en opdatering på aktiemarkederne og et kig på dagens vigtigste historie. Find podcasten på din foretrukne podcastafspiller.