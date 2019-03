Automatisering æder op mod 7000 Volkswagen-job frem mod 2023

Automatiseringen af rutineopgaver vil frem til 2023 koste op mod 7000 job hos Volkswagen. Det oplyser den tyske bilgigant onsdag i en opdatering af sin strategi.



Problemet kan dog blive løst ved ikke at rekruttere nye ansatte som erstatning for dem, der de næste par år forlader firmaet for at gå på pension.



Det potentielle antal af ansatte, som de næste tre år kan gå på pension, er således på 11.000, skriver Volkswagen i meddelelsen.



I samme ombæring forventes det, at der bliver skabt 2000 ny job inden for den tekniske afdeling. Den tyske bilgigant har givet sine ansatte en jobforsikring frem til mindst 2025, oplyses det.



/ritzau/FINANS