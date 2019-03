Analytikere: Apples iPhone-salg halter stadig - går fra slemt til værre

Det går fra "slemt til værre" med Apples salg af iPhones, hvor især udviklingen på det kinesiske marked er udfordret.



Det skriver Bloomberg News på baggrund af en analyse fra Longbow Research.



Apple skuffede i efteråret, da det fremlagde en omsætningsprognose for julekvartalet, som var lavere end ventet. Meldingen kom på bagkant af spekulationer om en ikke særligt entusiastisk modtagelse hos forbrugerne af Apples nyeste iPhone-modeller - især i Kina og i Japan.



Men det blev værre, da Apple i starten af året nedjusterede sine forventninger til salget, på grund af haltende efterspørgsel på koncernens vigtigste produkt, fra en omsætning i intervallet 89 til 93 mia. dollar til 84 mia. dollar. På grund af udfordringer på især det kinesiske marked, hvor topchef Tim Cook noterede sig en overraskende kraftig opbremsning i væksten.



Og tendensen ser ikke ud til at have vendt endnu, vurderes det hos Longbow.



- Uden en acceleration af efterspørgslen på iPhone i horisonten, så ser vi ikke noget katalysatorer for indtjeningsvækst på kort sigt, skriver analytiker Shawn Harrison.



Hos UBS ser analytikerne den samme trend.



- Det årlige fald i Apples iPhone i februar (67 pct. nede på årsbasis) er magen til svagheden i månederne januar og december, skriver investeringsbanken på baggrund af markedsdata.



UBS fremhæver dog, at den udvikling er ventet, især udfordringerne i Kina er kendte, og derfor er det neutralt for aktiekursen i den nuværende situation.



Apples aktie er stadig 20 pct. fra sin top i oktober, men er steget med mere end 25 pct. siden den seneste bund i januar. De seneste to dage, mandag og tirsdag, har aktien også haft vinden i ryggen, da den er steget med henholdsvis 1,6 og 0,2 pct. på bagkanten af en løftet anbefaling, til "køb" fra "neutral" af investeringsbanken Bank of America-Merrill Lynch.



/ritzau/FINANS