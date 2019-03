Søndagens flystyrt i Etiopien fortsætter tirsdag med at sætte sit præg på aktiemarkederne, hvor der er kursfald til flere af de selskaber, der på den ene eller anden måde er berørt af styrtet.



Hos amerikanske Boeing, der er producenten af det fly, som styrtede ned, falder aktiekursen med 6,7 pct. godt og vel tre timer inde i tirsdagens amerikanske handel. Det følger oven på et kursfald på 5,3 pct. mandag.



Også det norske luftfartsselskab Norwegian er i modvind, da aktiekursen her falder 2,9 pct. tirsdag efter et fald på 6,4 pct. mandag. Årsagen til Norwegians kursfald er, at selskabet allerede flyver med fly, som det der styrtede søndag, og tidligere har bestilt flere af samme slags.



På grund af søndagens flystyrt har Norwegian tirsdag valgt at indføre flyveforbud mod fly af typen Boeing 737 MAX 8, som var den slags fly, der søndag forulykkede.



- Norwegian har valgt at holde vores Boeing 737 MAX 8 på jorden indtil videre efter en anbefaling fra flere luftfartsmyndigheder, siger flychef Tomas Hesthammer fra Norwegian i en pressemeddelelse.



- Når luftfartsmyndigheder giver råd, følger vi naturligvis deres anbefaling. Vi beklager for de passagerer, som bliver berørt af dette, men sikkerhed for passagerer og ansatte kommer altid først, siger han.



Norwegian har 18 fly af typen Boeing 737 MAX 8 og vil forsøge at sætte andre flytyper ind på de ruter, hvor flyene har fløjet, så færrest mulige passagerer bliver ramt af forbuddet.



/ritzau/FINANS