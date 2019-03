Topsøe-arving efter milliardsalg til kapitalfond:

I løbet af de seneste otte måneder har Jakob Haldor Topsøe brugt størstedelen af sit arbejdsliv på finde en medejer til familiens virksomhed, Haldor Topsøe.



Og nu, hvor handlen med Temasek er en realitet, er han både lettet og tilfreds.



"Jeg har det fantastisk. Jeg er super, super glad. Processen har været lang og spændende, og både familien og virksomheden har lært rigtig meget om sig selv undervejs," siger Jakob Haldor Topsøe.



Det var hans farfar, Haldor Frederik Axel Topsøe, der i 1940 stiftede Haldor Topsøe.



Den ingeniøruddannede Topsøe udviklede sig til et erhvervsikon og døde 20. maj 2013 - fire dage før sin 100-års fødselsdag.



Han var indtil kort før sin død formand i livsværket.



"Efter min farfar døde, har familien brugt en masse tid på at finde ud af, hvordan vi kan være de bedste ejere af virksomheden. Alle muligheder har stort set været på bordet," lyder det fra Jakob Haldor Topsøe, der ikke selv er uddannet ingeniør, men fra Copehagen Business School.



Han har mange års erfaring fra den hårde og til tider kyniske investeringsverden i investeringsbanken Alfred Berg.



Men han erkender, at processen med at sælge ud af familiens livsværk undervejs har været hård.



"Selvfølgelig har der været følelser med. Men vi har forholdt os til, hvad der har været bedst for virksomheden, og det er det, vi har forfulgt," siger Jakob Haldor Topsøe.



Han fortsætter som formand for Haldor Topsøe Holding, og der er heller ikke planer om ændringer på posten som adm. direktør, som Bjerne S. Clausen bestrider.



Temasek køber 30 pct. af aktierne i Haldor Topsøe. Prisen er ikke offentliggjort, men ifølge Børsens oplysninger er Topsøe blevet værdisat til omkring 10 mia. kr.