Haldor Topsøe bekræfter milliardhandel med asiatisk gigantfond: Fravælger Goldman Sachs

Opdateret kl. 09.24 - Den ikoniske ingeniørvirksomhed Haldor Topsøe sælger en ejerandel på 30 pct. til den Singapore-baserede kapitalfond Temasek.Det bekræfter Haldor Topsøe i en meddelelse. Mandag kunne Børsen fortælle , at familien anført af Jakob Haldor Topsøe, som er grundlæggerens barnebarn, var i eksklusive forhandlinger med Temasek om en ejerandel på de 30 pct."Vi er meget tilfredse med at få Temasek som vores minoritetsinvestor," udtaler Jakob Haldor Topsøe, tredje generation i familievirksomheden og formand for Haldor Topsøe Holding, i en pressemeddelelse tirsdag morgen.Parterne har aftalt ikke at offentliggøre prisen, men ifølge Børsens oplysninger værdisætter transaktionen Haldor Topsøe til omkring 10 mia. kr. Det vil med stor sandsynlighed betyde, at Temasek har betalt omkring 3 mia. kr. for 30 pct. af selskabet.Som Børsen tidligere har beskrevet, har flere internationale kapitalfonde sværmet om virksomheden med hovedsæde i Lyngby.Tirsdag i sidste uge placerede Temasek, CVC Capital Partners, AEA Investors og Goldman Sachs et sidste og afgørende bud. Og de seneste dage har Topsøe-familien ligget i intensive forhandlinger med Temasek, der ikke er kendt for investeringer i Norden."Temasek er en erfaren investor med betydelig indsigt og netværk i asiatiske vækstmarkeder, inklusive Kina. Vi ser frem til at begynde vores samarbejde med dem, når aftalen går igennem," udtaler Jakob Haldor Topsøe.Han fortalte i sommeren 2018, at Topsøe leder efter en pengestærk ekstern investor, der skal være med til at gøre ingeniørkæmpen klar til en børsnotering inden for fem-syv årHaldor Topsøe blev stiftet af ingeniøren Haldor Frederik Axel Topsøe i 1940.Han udviklede sig til et erhvervsikon og døde 20. maj 2013 - fire dage før sin 100-års fødselsdag. Han var indtil kort før sin død formand i livsværket.Firmaet laver bl.a. katalysatorer, der er komponenter og enheder, som kan forstærke en kemisk proces, til kemisektoren.Selskabet omsatte i 2017 for lige over 5 mia. kr., men salget er dalende og dykkede med 139 mio. kr. fra 2016 til 2017.Samtidig bliver der også kæmpet med indtjeningen. Driftsindtjeningen (ebitda) faldt fra 1,07 mia. kr. til 852 mio. kr. i 2017. Derudover hænger Haldor Topsøe på en gæld på 376 mio. kr.Den har rødder tilbage til 2007, hvor Topsøe-familien for at genvinde magten i selskabet måtte betale den mangeårige italienske partner Snamprogetti 2,7 mia. kr.