Vestas: CIP bestiller 162,2 MW til projekt i Texas

Vindmølleproducenten Vestas har modtaget en ordre på 47 styk V126-3,45 MW-turbiner eller samlet 162,2 MW fra Copenhagen Infrastructure Partners (CIP).



Det fremgår af en pressemeddelelse fra CIP mandag aften.



Møllerne skal anvendes til et onshore-projekt med navnet Bearkat II i Glasscock County i Texas i USA. Bearkat II ventes at blive sat i drift i december 2019, og projektet kvalificerer sig 100 pct. til skatterabatten under PTC-ordningen i USA.



Vestas skal også levere drift og service af turbinerne i 30 år, fremgår det.



I alt vil CIP investere 80 mio. dollar eller mere end 500 mio. kr. i projektet gennem investeringsfonden Copenhagen Infrastructure II K/S, og ifølge CIP vil en eller flere andre investorer deltage i projektet og levere den resterende nødvendige kapital.



"Vi er meget begejstrede for at annoncere vores investering i Bearkat II-vindprojektet, hvilket demonstrerer vores fortsatte engagement i at investere i best-in-class vedvarende energiprojekter," udtaler Christian Skakkebæk, som er seniorpartner i CIP, i meddelelsen.



Bearkat II er det femte større landprojekt for Copenhagen Infrastructure II K/S, som med projektet vil nå op på 821 MW i USA. Det er udviklet i samarbejde med Triglobal Energy.



/ritzau/FINANS