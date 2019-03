Relateret indhold Aktieordbog

Topcheferne i C20-selskaberne oplevede gedigne lønstigninger sidste år til trods for, at aktiemarkedet havde sit dårligste år siden 2011, og selv om flere af selskaberne oplevede kursfald og tilbagegang i resultaterne. I alt delte direktionerne i C20 Cap-indekset 1,2 mia. kr. i mellem sig.



Det skriver Finans.



De 1,2 mia. kr. repræsenterer en stigning på 20 pct. i forhold til 2017, og det møder kritik.



- Vi har et generelt issue i forhold til cheflønninger, der ser ud til at stige ret kraftigt i de senere år, lyder det fra investeringsdirektør i MP Pension, Anders Schelde, over for Finans.



Kritikken går ikke alene på, at de samlede lønninger stiger, men at det i flere tilfælde ikke er til at se, hvordan direktionernes bonusser beregnes.



- Vi synes bestemt, at man skal have bonusprogrammer for folk, der tager store beslutninger om en usikker fremtid. Også gerne pænt store bonusser. Vi siger bare, at det skal være afstemt til konteksten, og det skal være transparent. Vi skal se KPI'er, så vi kan se, om der leveres, forklarer Anders Schelde.



C20 Cap-indekset faldt med knap 10 pct. sidste år, men i 13 af de 20 selskaber steg lønnen til direktionerne alligevel, viser Finans' gennemgang af årsregnskaberne. Blandt andet fik ledelsen i A.P.Møller-Mærsk bonus, selv om resultatet faldt, og aktien mistede 23 pct.



/ritzau/FINANS