Lokalplan baner vej for Bestsellers højhus på 320 meter i Brande

(Opdateret) Byrådet i Ikast-Brande Kommune har mandag aften givet modekoncernen Bestseller grønt lys til at bygge en helt ny bydel og et højhus på op til 320 meters højde i Brande i Midtjylland.



Det er et enigt byråd, der står bag godkendelsen af lokalplanen, som baner vejen for det opsigtsvækkende projekt.



- Jeg har sjældent oplevet en så enstemmig opbakning fra de lokale. Der har nærmest været skuffende få indsigelser og beklagelser til borgermøderne.



- Man skal lede længe efter demonstrationsoptog mod det her, siger Henrik Engedahl (V), formand for teknik- og miljøudvalget, da byrådet behandler sagen.



Højhuset vil med flere længder slå Herlev Hospital, der med sine 120 meter er indeværende danmarksmester i højhusbyggeri.



Højhuset vil også i europæisk sammenhæng sætte et pejlemærke. Det vil eksempelvis overgå det 300 meter høje Eiffeltårnet i Paris.



Det er Bestseller og milliardæren bag, Anders Holch Povlsen, der har ønsket at etablere den nye bydel og højhuset. Det skal bygges i forlængelse af virksomhedens nuværende domicil i Brande.



Hos Bestseller er man tilfreds med, at de overordnede rammer for den nye bydel nu er på plads.



- Vi er meget glade for, at planerne nu er blevet godkendt i byrådet, og vi er meget stolte af og ydmyge over den store opbakning, der har været til projektet – særligt lokalt, siger projektleder Anders Krogh i en skriftlig kommentar.



Det er endnu for tidligt at sige, hvornår spaden stikkes i jorden.



- Godkendelsen er selvfølgelig afgørende for projektet, men vi har stadig en del arbejde og overvejelser, vi skal have på plads, før et projekt som dette kan føres ud i livet. Vi taler stadig år inden et potentielt første spadestik.



Højhuset bliver vartegnet for den nye bydel, der skal fylde et område svarende til 90 fodboldbaner.



Der gives tilladelse til fire andre omkringliggende bygninger på mellem 40 og 75 meters højde. Bygningerne kommer til at rumme en blanding af kontorer, boliger, butikker, hotel og konferencefaciliteter.



Lokalplanen har været i offentlig høring. Det har udløst 22 høringssvar. Det har dog kun givet anledning til mindre justeringer af planen.



Både teknik- og miljøudvalget samt økonomiudvalget har indstillet til byrådet, at lokalplanen godkendes.



