Krydstogtskibe og Tripadvisor er forklaringen: Jysk tæppefabrik fordobler mio-overskud

Flere og flere mennesker i verden får råd til og prioriterer at holde ferie, og krydstogt-industrien er den hurtigstvoksende del af den globale turistsektor. Dét mærker de hos den familieejede tæppeproducent Dansk Wilton, der satser benhårdt på at sælge...

Eksklusivt for kunder

Børsen Morgenbriefing giver dig et hurtigt overblik over dagens vigtigste erhvervshistorier. På fem minutter gør vi dig klar til arbejdsdagen med en kort nyhedsgennemgang, en opdatering på aktiemarkederne og et kig på dagens vigtigste historie. Find podcasten på din foretrukne podcastafspiller.