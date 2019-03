Relateret indhold Tilføj søgeagent Jeudan Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Organisationer Jeudan

Ejendomsselskabet Jeudan vil på selskabets ordinære generalforsamling, som afholdes 9. april, foreslå at løfte bestyrelses grundhonorar med 50.000 kr. per bestyrelsesmedlem.



Det fremgår af dagsordenen til generalforsamlingen.



- Bestyrelsen stiller forslag om, at bestyrelsens grundhonorar for 2019 fastsættes til 300.000 kr. per bestyrelsesmedlem. Grundhonoraret blev senest reguleret i 2009, og har siden da udgjort 250.000 kr. per bestyrelsesmedlem. Som hidtil modtager formanden tre gange grundhonorar, og næstformanden modtager to gange grundhonorar. Bestyrelsen stiller forslag om, at medlemskab af revisions- og risikoudvalget fortsat honoreres med et udvalgshonorar på 75.000 kr., lyder det blandt andet i meddelelsen.



/ritzau/FINANS