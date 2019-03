Tøjmærkerne FZ Forza og Color Kids lever videre med nye ejere efter konkurs

I sidste uge gik selskabet bag tøjmærkerne Forza, Colors Kids og Kilmanock konkurs, men de tre mærker lever alligevel videre, da to virksomheder har købt rettighederne af konkursboet.



De to mærker Color Kids og Kilmanock bliver overtaget af virksomheden Brands4kids fra Ikast. Den ejer i forvejen børnetøjsmærker som Cremie, Celavi og Me Too.



Badmintonmærket FZ Forza er blevet købt af Sports Group Denmark, der også ligger i Ikast, og som i forvejen ejer 22 tøjmærker inden for sport og fritid.



– FZ Forza passer perfekt ind i vores eksisterende sortiment, da vi allerede har et veletableret kundenetværk i klubber og sportsforretninger, siger direktør Bjarne Jeppesen.



- Vi kender Active Sportswear rigtig godt og ved, hvordan vi skal vende FZ Forza til en succes, siger han i en pressemeddelelse.



Active Sportswear havde 22 ansatte, da det gik konkurs. En række af dem fortsætter i de to virksomheder, der har købt de tre tøjmærker.



Kurator Nicolai Dyhr fortæller, at der har været en række interesserede købere til de tre tøjmærker, og han erklærer sig tilfreds med, at det er lykkedes at sikre jobbet til nogle af de ansatte, der var ansat i Active Sportswear.



Active Sportswear blev stiftet i 1987 og gik konkurs som følge af dårlige resultater.



Blandt andet solgte virksomheden for et par år siden de danske rettigheder til det kendte løbemærke New Balance. Det har ifølge kurator Nicolai Dyhr kostet på salget.



/ritzau/