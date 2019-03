Det britiske energifirma Renewable Energy Systems, RES, har fået godkendelse til etablering af den omkring 240 megawatt store vindmøllepark Dulacca i den australske delstat Queensland.



Projektet kommer til at bestå af op til 56 vindmøller, fremgår det af en meddelelse fra selskabet.



- Parken kommer til at yde et betydeligt bidrag til Queenlands mål, om at 50 pct. af elektricitetsforbruget i 2030 skal være dækket af vedvarende energi, siger Llion Parry, som er projektudviklingschef hos RES, i en pressemeddelelse.



Selskabet skriver på sin hjemmeside, at det nu arbejder på at få den endelige finansiering på plads, hvorefter etableringen af parken kan påbegyndes.



- Konstruktion forventet at tage 12-24 måneder, afhængig af det endelige design, skriver RES endvidere.



Det fremgår ikke umiddelbart, hvilken producent der er udset til at skulle levere møllerne.



RES, som mange gange tidligere - og til mange lokationer globalt - har købt møller hos Vestas, har leveret vedvarende energiprojekter med en kapacitet på mere end 16 gigawatt globalt.



/ritzau/FINANS