SEB om centralt lån i bedragerisag: Der kan ikke herske nogen tvivl om, hvad det betyder

Genan-stifter Bent A. Nielsen er tiltalt for bedrageri og mandatsvig for næsten en halv milliard kroner. Sammen med den medtiltalte Bjarne Nielsen afviser de alle anklager i sagen.

Anders Bent Friis, afdelingschef i den svenske finanskoncern SEB, ryster stille på hovedet. Han sidder i vidneskranken i retten ved Viborg og er netop blevet spurgt ind til, om Genan-stifter Bent A. Nielsen kunne have været i tvivl om, hvad aftalen mellem...

