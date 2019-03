Relateret indhold Tilføj søgeagent Eli Lilly Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Organisationer Eli Lilly

Det amerikanske medicinalselskab Eli Lilly har mandag gennemført sin skilsmisse fra datterselskabet Elanco Animal Health, der laver veterinærmedicin.



Eli Lilly har overført sin resterende aktiepost i Elanco på godt 80 pct. via et aktiebytte, hvor Eli Lilly-aktier veksles til aktier i Elanco.



Transaktionen er gennemført i forholdet én Lilly-aktie for 4,5121 aktier i Elanco, skriver Bloomberg News.



Byttet involverer i alt 65 mio. aktier i Eli Lilly og lidt over 293 mio. aktier i Elanco. Baseret på fredagens slutkurs på Eli Lilly er der tale om et aktiebytte til en værdi af over 8 mia. dollar.



Transaktionen betyder, at Elanco nu er helt udskilt af Eli Lilly. Elanco blev børsnoteret i september sidste år i forbindelse med salg af nye aktier.



Den samlede markedsværdi af Elanco løber op i 10,7 mia. dollar baseret på fredagens slutkurs på 29,40 dollar. Selskabet omsatte sidste år for 3,1 mia. dollar.



/ritzau/FINANS