Efter fødevarefusk og kundeflugt: Kuratorer forsøger at sælge konkursramte Domino's

Carsten Kjems Falk, der er adm. direktør i The Scandinavian Pizza Company – selskabet bag den danske del af Domino's Pizza, som for nylig blev erklæret konkurs.

En uge efter, at Domino's Pizza lukkede sine restauranter i Danmark, kan de danske rester af den amerikanske fastfoodkæde nu være på vej til at komme på nye hænder. Det oplyser Morten Hans Jakobsen, partner hos advokatfirmaet Gorrissen Federspiel,...

Eksklusivt for kunder

Børsen Morgenbriefing giver dig et hurtigt overblik over dagens vigtigste erhvervshistorier. På fem minutter gør vi dig klar til arbejdsdagen med en kort nyhedsgennemgang, en opdatering på aktiemarkederne og et kig på dagens vigtigste historie. Find podcasten på din foretrukne podcastafspiller.