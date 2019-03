Stor udskiftning i magtfuld fond: Grundfos-arving trækker sig som formand

Estrid Due Hesselholt stopper på posten som formand i Poul Due Jensens Fond, der ejer Grundfos.



Det sker i en omfattende rokade i den magtfulde Grundfos-familie, fremgår det af en pressemeddelelse.



Estrid Due Hesselholt blev formand i efteråret, efter det daværende formandsskab, Jens Bager og Ingelise Bogason, forlod deres poster, fordi der var splid om strategien i Grundfos.



"I forbindelse med efterårets turbulens og den ekstraordinære situation blev jeg bedt om

at påtage mig ansvaret for, at der igen kom arbejdsro og resultater. Det er gået over al forventning," siger Estrid Due Hesselholt, 73 år, som fortsætter i bestyrelsen, hvor hun har haft sæde siden fondens stiftelse i 1975.



Ny formand på plads



Ny formand er Christian Schønau, 52 år, der har været medlem af bestyrelsen siden december

2018. Christian Schønau er hofchef ved Kronprinsparrets Hof og medlem af andre

fondsbestyrelser.



Desuden bliver Poul Due Jensen, tredje generation i Grundfos-dynastiet, ny næstformand, idet Jens Moberg trækker sig fra den post efter bare få måneder.



Moberg sidder også som formand for Grundfos Holding, der er driftsselskabet.



Poul Due Jensen rykker frem i fonden



Med den manøvre sætter Poul Due Jensen sig endnu tungere på magten i Grundfos og cementerer sig som familiens mest indflydelsesrige.



Poul Due Jensen sidder også i direktionen i Grundfos, men han er blevet af-registreret som som "såkaldt tegningsberettiget direktør," fremgår det af pressemeddelelsen.



Det betyder, at Poul Due Jensen nu kan overtage posten som næstformand uden at overtræde reglerne i fondens fundats.



"En ære"



"Det er en ære at repræsentere familien i fondens formandskab. Poul Due Jensens Fond

har siden dens stiftelse haft et helt afgørende formål, nemlig at styrke, støtte og udvikle Grundfos som en sund og stærk virksomhed," udtaler Poul Due Jensen, hvis bedstefar af samme navn stiftede Grundfos i 1945.



Poul Due Jensens Fonds bestyrelse består af: Christian Schønau (formand), Poul Due Jensen

(næstformand), Jens Moberg, Jens Maaløe, Elsebeth Gerner Nielsen, Estrid Due Hesselholt,

Ingermarie Due Nielsen, Annette Due Jensen og fire medarbejdervalgte medlemmer.



(Opdateres).