Etiopisk flystyrt lægger tungt pres på Norwegian og Boeing

Flystyrtet i Etiopien søndag sender bølger gennem aktiemarkedet mandag formiddag. Frygten er, at der er noget systemisk galt med flytypen 737 Max 8.



Det er skidt nyt for producenten Boeing og Norwegian, der har købt en stor mængde fly af typen.



"Vores tanker går til alle dem, som er berørt af denne tragiske hændelse," skriver flychef i Norwegian Tomas Hesthammer i en kommentar til Ritzau.



"Alle vores 737 Max 8-fly flyver som normalt. Vi er som altid i tæt dialog med Boeing og forholder os til deres anbefalinger. Sikkerheden for vores passagerer kommer altid først."



Søndagens styrt sender mandag formiddag aktierne i Norwegian ned med seks procent til 56,90 norske kroner.



"Det ser ud til, at det er Max-sagen, der er årsagen til faldet," siger Norwegian-analytiker hos banken SEB Jo Erlend Korsvold til det norske erhvervsmedie E24.



Styrtet i Etiopien kostede 157 mennesker livet og så sent som i oktober styrtede et fly af samme type i Indonesien - også kort efter start. Det kostede 189 personer livet.



Det har fået de kinesiske myndigheder til at holde alle fly af typen på jorden, indtil det kan undersøges, om der er tale om en generel fejl.



"I lyset af de to ulykker, som begge var med nyligt leverede Boeing 737-8-fly, og som skete under takeoff-fasen, så har de en vis grad af lighed," skriver Kinas myndighed for civil luftfart i en meddelelse.



Ifølge E24 bestilte Norwegian i 2012 110 fly af typen. Ved udgangen af 2018 var 18 af dem i drift, og planen er, at det tal ved udgangen af 2019 skal være 34 og ved udgangen af 2021 74.



Dermed vil det få store konsekvenser for Norwegian, hvis de europæiske myndigheder følger de kinesiske og giver startforbud til flytypen.



"Norwegian bliver trykket af flystyrtet i Etiopien. Det er en flytype, som Norwegian flyver med. Og så er det Boeings hurtigst sælgende fly," siger luftfartsanalytiker ved Sydbank Jacob Pedersen.



Aktierne i Boeing falder i det amerikanske formarked med 8,8 procent.



"Her har vi et spritnyt fly, der er styrtet ned to gange på et år. Det får alarmklokkerne til at ringe i luftfartsindustrien, for det sker bare ikke," siger luftfartsanalytiker og tidligere chefinspektør for det amerikanske transportministerium Mary Schiavo til CNN.



/ritzau/