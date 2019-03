Copenhagen Infrastructure Partners i milliardsamarbejde i Chicago: Skal lave ledningsnet for 16 mia med Siemens

Siemens og den danske investeringsfond Copenhagen Infrastructure Partners går sammen om at bygge og drive et ledningsnet, der skal transportere sol- og vindenergi fra amerikanske Iowa til Chicago.Det skriver Wall Street Journal , der også beskriver, at projektet koster i omegnen af 2,5 mia. dollar, svarende til ca. 16,5 mia. kr.Ledningsnettet, der skal gå over en 550 km lang strækning, skal ligge under jorden. På den måde er det ikke så sårbart overfor tornadoer og andre vejrfænomener, som kan påvirke ledningsnettet, når det befinder sig over jorden.Når ledningsnettet er bygget, vil det kunne transportere op mod 2100 megawatt - i amerikansk skala svarer det til et stort atomkraftværk - og skal fungere som en forlængerledning for i alt 13 stater, så mere bæredygtig energi kan komme ud til det amerikanske folk.Projektet skal dog stadigvæk opnå visse statslige og føderale tilladelser, før projektet kan blive til virkelighed.Forhåbningen er, at nettet kan være oppe at køre i år 2024.