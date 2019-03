GN Audios køb af Altia Systems er på plads

GN Audios køb af amerikanske Altia Systems er faldet endeligt på plads.



Det oplyser GN i en pressemeddelelse mandag morgen.



Købet af det amerikanske selskab, der skal tilføre videoteknologi til GN Audio, blev annonceret allerede 19. februar. Det amerikanske selskab, der har base i Californien, koster GN Audio omtrent 125 mio. dollar - svarende til godt 820 mio. kr.



"Det, vi gør med det her opkøb, er, at vi inkluderer et selskab, der har udviklet en videoteknologi, som er helt digitaliseret. Der er et produkt, men primært er der en teknologi, som er rigtig interessant," sagde René Svendsen-Tune, der er administrerende direktør hos GN Audio, til Ritzau Finans i den forbindelse.



Altia Systems er en ledende udvikler af videokommunikation. Det amerikanske selskabs produkter markedsføres under navnet Panacast, og de bruges mere end 1600 selskaber og 200 universiteter rundt omkring i verden. Blandt andet er Intel og Uber kunder hos Altia Systems.



Købet kommer ikke til at påvirke de finansielle forventninger til 2019.



GN har i de senere år tilkøbt flere selskaber. I oktober 2016 var det amerikanske VXi Communication, der blev købt af GN Audio. I maj 2018 blev en større aktiepost i indiske Innova Telecom føjet til, og i juni sidste år var det tyske Audeering, GN Audio købte sig ind i.



Det har traditionelt også medført pæne synergier og bidraget pænt til fremgangen i det kraftigt voksende danske selskab.



/ritzau/FINANS