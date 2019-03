Mærsk: Fragtrater på Asien-Europa falder på ny

Raterne på containerfragt mellem Asien og Europa faldt i sidste uge til 754 dollar per tyvefodscontainere. Det var 5,3 pct. mindre ugen før, og det fjerde ugentlige fald på stribe.



Det viser Shanghai Containerized Freight Index (SCFI), der opgøres af Shanghai Shipping Exchange.



Indekset måler straksprisen på fragt fra Shanghai til 15 destinationer i hele verden og bruges som indikator på rateniveauet for de store containerrederier som Maersk Line, MSC og CMA CGM.



Det overordnede indeks viser et fald på 4,6 pct. til 766,92.



Ruterne til Europa fylder 20 pct. i indekset.



/ritzau/FINANS