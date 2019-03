Oliegigant får lov til opkøb i Nordsøen

Franske Total fik fredag lov til at købe en større bid af Danmarks oliedel i Nordsøen.



Total købte sidste år amerikanske Chevrons ejerandel i Dansk Undergrunds Consortium (DUC), der står for at udvinde olie og gas i den danske del af Nordsøen.



Handlen blev fredag godkendt af EU-Kommissionens konkurrencemyndigheder.



Med købet øger Total sin andel af DUC med 12 procentpoint til 43,2 procent.



Total købte sig ind i den danske del af Nordsøen i 2018, hvor det købte Maersk Oil for 47 milliarder kroner.



Ud over Total ejer Shell 36,8 procent af DUC, mens Nordsøfonden sidder på de sidste 20 procent. Fonden er ejet af den danske stat.



/ritzau/