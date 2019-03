Medlem af bestyrelsen i NKT bortvist efter strid om aktier

Farvel og tak. Den tidligere NKT-salgsmedarbejder René Kristiansen oplevede i 2017 at blive bortvist fra NKT-datterselskabet Photonics. Han var medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem i moderselskabet NKT A/S, og havde 25 års erfaring i forskellige nuværende...

Eksklusivt for kunder

Børsen Morgenbriefing giver dig et hurtigt overblik over dagens vigtigste erhvervshistorier. På fem minutter gør vi dig klar til arbejdsdagen med en kort nyhedsgennemgang, en opdatering på aktiemarkederne og et kig på dagens vigtigste historie. Find podcasten på din foretrukne podcastafspiller.