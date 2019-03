Formand for Parken: Vi har råd til at fodbolden giver underskud på kort sigt

Parken Sport & Entertainment er klar til at investere mere i fodbolden, men det kommer ikke til at være et kvantespring.



Bestyrelsesformand i Parken Bo Rygaard peger på, at fodboldforretningen godt kan klare nogle år med underskud på den korte bane.



- Vi er en underholdningskoncern, så vi har finansiel stamina, der gør, at vi har råd til at tage nogle år, hvor fodbolden giver underskud.



- Vi har sagt i budgettet, at 2019 kunne godt være et år, hvor vi valgte at holde på flest mulige spillere for at have sikkerhed for at vinde det danske mesterskab og gå i gruppespillet i Champions League, siger Bo Rygaard.



Fodboldforretningen har ikke været en underskudsgivende forretning længe, nævner han. Sidst det skete var i 2015, hvor det primære resultat før særlige poster endte på minus 73,9 mio. kr, hvilket primært skyldes manglende deltagelse i Europa League og manglende indtægter fra spillerhandler.



I 2018 viste årsregnskabet et primært resultat før amortiseringer, transferaktiviteter og særlige poster på minus 16,3 mio. kr., men transferindtægter hev resultatet før særlige poster op på 18,7 mio. kr.



Bo Ryggard peger på, at Parken gradvist vil øge investeringerne i fodboldforretningen. De øgede investeringer sker også, fordi de spillere, der bliver købt, er dyrere både i transfers og løn, men Parken har råd til at holde på dem, så spillerne ikke behøver at blive skudt af til en anden klub.



- Vi kommer til at øge vores investeringer. Vi har ikke lagt op til noget substantielt, men det er den vej, det går. Det er en del af vores langsigtede plan at bygge værdi op gennem danmarksmesterskaber og Champions League, siger han.



E-SPORT KØRER MED UNDERSKUD



Udover fodbolden ejer Parken også 50 pct. af e-sportsorganisationen North, som gør sig i Counterstrike og Fifa. I 2018 var resultatet for organisationen et underskud på 4,3 mio. kr. mod minus 6,3 mio. kr. i 2017.



Bo Rygaard kalder det et meget begrænset underskud, og det er helt på linje med forventningerne. Han vil ikke spå om præcist, hvornår det skal give overskud, men han ser et stort potentiale.



- Jeg vil sige inden for nogle år, men jeg vil ikke lægge hovedet på blokken. Det er ikke usædvanligt, at det giver underskud, når man bygger en ny aktivitet op. Det er et meget begrænset underskud, så det er helt kalkuleret. E-sport er en ny industri, og der er dybest set ikke nogen, der tjener penge på det i dag, siger bestyrelsesformanden.



Han peger på, at der er mange ligheder mellem at drive en e-sportsforretning og en fodboldklub. Der er en sportslig ledelse, trænere, højt professionelle spillere til høje lønninger, sponsorer, turneringer og merchandise.



- Så det er faktisk fuldstændig det samme, fortæller han.



Bo Rygaard vil heller ikke gætte på, i hvilket omfang det bliver profitabelt, men North er ved at bygge en fornuftig portefølje op af sponsorer, og der vil fremadrettet komme store e-sportsarrangementer i Parken.



