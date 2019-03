Arla-ejere langt foran konkurrenterne: Udleder kun halvt så meget CO2 - sætter nu ambitiøst klimamål

Eksklusivt for kunder

Arla melder nu ud med et ambitiøst klimamål om i 2050 at producere CO2-neutralt. Men allerede i løbet af de kommende ti år skal udledningen af CO2 fra Arlas anlæg og de over 10.000 ejeres landbrug være reduceret med 30 pct.



Arla med en omsætning på...