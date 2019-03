Relateret indhold Tilføj søgeagent Ladbrokes Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Organisationer Ladbrokes

Aktien i det britiske spillefirma GVC , der blandt andet ejer bookmakeren Ladbrokes, falder på børsen i London fredag med hele 18 pct., hvilket er den største nedtur siden juni 2010.



Det skriver Bloomberg News.



Faldet sker, efter at selskabets administrerende direktør, Kenny Alexander, og bestyrelsesformand, Lee Feldman, har valgt at sælge henholdsvis 2,06 mio. og 900.000 aktier i selskabet.



Aktiesalget er for begges vedkommende sket til kurs 6,66 pund per aktie, mens fredagens fald har sendt den helt ned i 5,64 pund.



- Salget af så stor en aktieposition er blevet skidt modtaget af investorerne. De ser det som et dårligt tegn, siger analytiker Gavin Kelleher til Bloomberg News.



Han tilføjer, at spilsektoren i øjeblikke ikke er i kridthuset hos investorerne som følge øget britisk regulering.



Trods aktiesalgene fastslår Alexander i en meddelelse ifølge Bloomberg, at både han og bestyrelsesformanden er fuldt ud engagerede i GVC.



- Jeg er her med det lange sigt for øje, og i det mindste har jeg en igangværende plan, som vil tage mindst tre år at gennemføre, siger han.



/ritzau/FINANS