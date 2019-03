Lundbeck henter ny direktør til strategi og forretningsudvikling

Lundbeck har fredag udnævnt Keld Flintholm Jørgensen til ny direktør med ansvar for erhvervsstrategi og forretningsudvikling.



Det fremgår af en meddelelse til fondsbørsen.



Der er tale om en ny stilling, som er oprettet i kraft af selskabets reviderede strategi, der fokuserer på langsigtet vækst.



- Det glæder mig at blive en del af Lundbeck, og jeg ser frem til at drive udvikling og eksekvering af forretningsstrategien fremover. Ud over virksomhedens kerneforretning er tanken, at der skal lægges tid og energi i at afdække de eksterne muligheder, der kan skabe værdi, siger Keld Flintholm Jørgensen i meddelelsen.



Han kommer fra en stilling som global chef for strategic partnering hos Roche. Hos Lundbeck ser man frem til at få hans kompetencer i stald.



- Jeg ser frem til at byde Keld velkommen hos Lundbeck, hvor han med sin ekspertise vil bidrage til vores Expand and Invest for Growth-strategi. Denne nye position giver os en ekstra ledelsesressourcer. Dermed sikrer vi, at Lundbeck fortsat kan udvide den kommercielle tilstedeværelse samt levere på vækststrategien - herunder adgangen til den relevante eksterne innovation, siger Lundbecks topchef, Deborah Dunsire, i meddelelsen.



/ritzau/FINANS