Mærsk: Rateindeks falder med 4,6 pct. i denne uge

Shanghai Containerized Freight Index, SCFI, der måler spotpriserne på containerfragt på en stribe ruter fra Shanghai og ud i verden, falder med 4,6 pct. i denne uge. Det viser data fra Shanghai Shipping Exchange, der opgør indekset. Faldet kommer oven på et fald på 5,2 pct. ugen før. SCFI sammensættes på baggrund af straksprisen på fragt fra Shanghai til 15 destinationer i hele verden og bruges som indikator på rateniveauet for de store containerrederier som Mærsk, MSC og CMA CGM. /ritzau/FINANS

