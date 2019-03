Schouw & Co.'s indtjening blev presset af hård konkurrence

Mio. kr. Q4 18 Q4 17 FY 18 FY 17 Nettoomsætning 4834 4491 18253 17032 EBITDA 421 443 1579 1568 EBIT 289 314 1047 1093 Periodens resultat 247 289 996 875 Udbytte pr. aktie 13 kr. 13 kr.

Mio. kr. Ved FY 2018 Omsætning 20.000 EBITDA 1815-1975 EBIT 1020-1180 Res. før skat 1010-1170

Vanskelige markedsvilkår og stigende råvarepriser har præget sidste års indtjening hos industrikonglomeratet Schouw & Co.Det fremgår af årsregnskabet, som er leveret fredag morgen forud for børsens åbning.For året leverede Schouw en omsætning på 18.253 mio. kr. mod 17.032 mio. kr. i 2017.Resultatet af den primære drift (EBIT) landede på 1047 mio. kr. mod 1093 mio. kr. året forinden, mens årets resultat dykkede til 796 mio. kr. fra 875 mio. kr.- Udfordrende markedsforhold, stigende råvarepriser og pres på marginerne har medført, at indtjeningen desværre ikke har kunnet følge med væksten i omsætningen, men herudover er der også tale om mere enkeltstående begivenheder, siger selskabets administrerende direktør, Jens Bjerg Sørensen, i fredagens regnskab.- De årlige kontraktforhandlinger på det vigtige nordiske marked i sommeren 2018 medførte, at Biomar fra andet halvår 2018 har haft lavere volumen end normalt. Derudover oplevede Fibertex Personal Care ganske overraskende, at flere af de store kunder i Asien nedjusterede deres efterspørgsel fra andet halvår 2018 og frem, uden at der dog er tegn på, at væksten på det asiatiske marked ikke også i de kommende år vil være betydelig.Allerede i tredje kvartal af 2018 berettede selskabet om intens konkurrence og høje råvarepriser, som pressede indtjeningen.For 2019 venter selskabet fortsat fremgang og en omsætning i størrelsesordenen 20 mia. kr., et EBITDA-resultat mellem 1815 og 1975 mio. kr. og et driftsresultat før renter og skat i niveauet 1020-1180 mio. kr.- Af den forventede fremgang hidrører cirka 205 mio. kr. fra effekten af IFRS 16, forklarer Schouw & Co. med henvisning til forventningen til EBITDA-resultatet.Tabel over Schouw & Co's årsregnskab for 2018:Schouw & Co's forventninger til 2019:/ritzau/FINANS