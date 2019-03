Tesla sikrer sig milliardlån til kinesisk fabrik

Amerikanske Tesla har sikret sig et lån på lige over en halv milliard dollar, eller over 3 mia. kr., fra kinesiske banker til finansiering af en kæmpe batteri- og bilfabrik i Kina.



Aftalen rykker Tesla et skridt nærmere produktion af Model 3 sedan på sin første fabrik i udlandet, skriver Bloomberg News.



Tesla-aktien er efterfølgende steget 0,7 pct. i eftermarkedet og lå en overgang hele 2,3 pct. højere efter offentliggørelsen af finansieringsaftalen.



Administrerende direktør i Tesla, Elon Musk, har tidligere sagt, at målet for fabrikken er en ugentlig produktion på 3000 biler.



Tesla har ligget i forhandlinger med de kinesiske myndigheder i årevis og står til at blive den første udenlandske bilfabrikant nogensinde, der er eneejer af en bilfabrik i landet, skriver Bloomberg.



/ritzau/FINANS