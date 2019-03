Airbnb foretager sit største opkøb hidtil

Relateret indhold Tilføj søgeagent Airbnb Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Organisationer Airbnb

Airbnb har købt Hoteltonight i en handel, der kan nærme sig omkring en halv milliard dollar. Med købet øger Airbnb antallet af hotelannoncer på sin side.



Ifølge Bloomberg News vil Airbnb ikke selv ud med, hvor meget det har givet for Hoteltonight, men en kilde fortæller, at prisen ligger tæt op af de omkring 463 mio. dollar, som hoteltjenesten blev vurderet til for et par år siden, da der skulle hentes kapital.



Tidligere har Airbnbs største opkøb været en handel til omkring 300 mio. dollar. Den blev gennemført i starten af 2017, da udlejningstjenesten overtog Luxury Retreats.



Hoteltonight blev lanceret i 2010 og tilbyder billige hotelovernatninger.



/ritzau/FINANS