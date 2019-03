Netflix mister tredje direktør på et år

En af Netflix' øverste chefer, marketingdirektør Kelly Bennett, forlader selskabet efter syv år i ledelsen. Fratrædelsen kommer efter et par andre væsentlige profiler har forladt selskabet, skriver CNBC.



Blandt andet tog selskabets kommunikationschef, Jonathan Friedland, udgangen i juni efter upassende kommentarer under et møde med sit team.



Desuden mistede Netflix i august sin mangeårige finansdirektør, David Wells, som blev erstattet med Spencer Neumann tidligere i år.



Åreladningen kommer på et tidspunkt, hvor Netflix i stigende grad udfordres af konkurrenter som Hulu, Amazon og HBO, skriver CNBC.



Aktien i Netflix falder torsdag med 1 pct. til 355,94 dollar.



