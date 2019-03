Bavarians CEO køber 6546 aktier til overkurs

Topchef i Bavarian Nordic Paul Chaplin har købt små 6546 aktier i selskabet for små 1,18 mio. kr. Det fremgår af en insidermeddelelse fra selskabet til Finanstilsynet.



Aktierne er købt til en gennemsnitskurs på 180,15 kr., mens dagskursen for Bavarian-aktien torsdag ligger på 146,40 kr.



Baggrunden for det umiddelbart set dårlige køb er, at Paul Chaplin fik tildelt en del af aktierne som en del af sin bonus for tre år siden til ca. 270 kr. per aktie, som var prisen på det tidspunkt. Den resterende del er en aktuel tildeling til aktuel kurs.



De to portioner er afregnet til gennemsnitskursen på 180,15 kr.



/ritzau/FINANS