Tesla står over for tilbageslag i Kina efter prisnedsættelse

Tesla kritiseres af kinesiske kunder, der er utilfredse med at have betalt tusindvis af dollar for meget, fordi de købte ny bil inden Teslas seneste prisnedsættelse.



Det skriver The Wall Street Journal.



Tilbageslaget sker i forbindelse med, at Tesla satser stort på det kinesiske marked og åbner en fabrik i Shanghai.



Bilproducentens mål er at starte en masseproduktion af Tesla Model 3 Sedan i 2020 og i sidste ende producere 500.000 biler om året for at udnytte Kinas voksende marked for el-biler.



Tesla oplyste fredag, at alle, som havde købte en Tesla-bil inden prisreduktionen, ville få 50 pct. rabat på Teslas autopilot eller selskabets selvkørende tjenester.



