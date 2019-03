Mobilepay får 200 nye erhvervskunder om dagen

Relateret indhold Tilføj søgeagent Mobilepay

Nets

Dankort Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler Organisationer Nets

Efter flere års tilløb har danske Banks betalingsløsning Mobilepay for alvor knækket koden til det lukrative erhvervsmarked, skriver Finans.



Ved årsskiftet havde Mobilepay 120.000 butikker og webshops i kundekartoteket, og siden er der dagligt kommet omkring 200 nye erhvervskunder til, lyder meldingen.



"Vi oplever en kæmpe tilstrømning af mindre erhvervsdrivende. Der er vækst og travlhed på alle linjer," siger Mark Wraa-Hansen, der har stået i spidsen for Mobilepay siden 2014, til Finans.



Den voksende medvind til Mobilepay vækker næppe jubel i Nets-hovedkvarteret i Ballerup. I hvert fald har Nets, der ejer dankortet, netop meddelt, at man er klar til at sænke dankortpriserne for små erhvervsdrivende med mindre end 5000 årlige dankortbetalinger.



I netop det segment har Mobilepay vist sig meget populært, og spørger man erhvervsorganisationen SMVdanmark, har Nets god grund til at være nervøs.



"Det er billigt, nemt og hurtigt at komme i gang. Derfor kan Mobilepay være et oplagt valg for mange små erhvervsdrivende og især nystartede virksomheder," siger cheføkonom Lars Magnus Christensen til Finans.



Mobilepay-forretningen i Danmark indkasserede i 2017 et underskud på bundlinjen på 52,3 mio. kr. Regnskabet for 2018 er endnu ikke offentliggjort.



/ritzau/FINANS