Royal Unibrew leverer lidt bedre end ventet og varsler nyt aktietilbagekøb på 400 mio kr

Relateret indhold Aktieordbog

Landets næststørste bryggeri, Royal Unibrew, har onsdag aften præsenteret årsregnskabet for 2018 og varsler samtidig et nyt aktietilbagekøb for samlet 400 mio. kr.



Royal Unibrew kom ud af fjerde kvartal 2018 med en omsætning på 1674 mio. kr. samt et driftsoverskud (EBIT) på 247 mio. kr.



Det er en fremgang fra henholdsvis 1516 mio. kr. og 208 mio. kr. i samme periode 2017.



I forhold til forventningerne overraskede kvartalet til den gode side.



Analytikere, der havde leveret estimater til Bloomberg News, ventede en omsætning på 1654 mio. kr. og et EBIT på 238,3 mio. kr.



- I 2018 har Royal Unibrew i fortsat en solid udvikling i både nettoomsætning og i indtjening, og vi nåede vore bedste resultater nogensinde, konstatere bryggeriet og topchefen, Hans Savonije, i regnskabet, der blev offentliggjort onsdag aften efter dansk børslukketid.



I mængder solgte bryggeriet 2,1 mio. hektoliter mod 2,2 mio. hektoliter i 2017.



Bundlinjen viste et overskud på 188 mio. kr. mod et plus på 163 mio. kr. i fjerde kvartal 2017. Her ventede analytikerne 183,3 mio. kr.



For hele året oplevede bryggerikoncernen en fremgang i omsætningen til 7298 mio. kr. fra 6384 mio. kr. i 2017, og bundlinjen voksede til 1040 mio. kr. fra 831 mio. kr.



Royal Unibrew vil foreslå at der udbetales et udbytte på 10,80 kr. til aktionærerne for regnskabsåret 2018.



For 2017 blev der udbetalt 8,90 kr. Der blev også lanceret et aktietilbagekøbsprogram,der sluttede 28. februar. Det lød ligeledes på 400 mio. kr.



/ritzau/FINANS