Biomar har investeret over 2,5 mia kr i vækst: Nu skal der nappes markedsandele fra de globale konkurrenter

Børsnoterede Schouw & Cos største selskab, Biomar Group med en omsætning på 10 mia. kr., er efter vækst-investeringer på mere end 2,5 mia. kr. over få år klar til både at købe endnu mere op og investere massivt i yderligere organisk vækst. Målet er...

