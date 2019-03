Børshus ser mulighed for at Lufthansa sluger Easyjet

Lufthansa kan meget vel have interesse i at overtage Easyjet, vurderer børshuset Kepler Cheuvreux ifølge Bloomberg News.



Banken fremhæver i et analysenotat, at Lufthansa har sat penge til side til opkøb, og en overtagelse af Easyjet er i Keplers øjne umiddelbart det, der giver mest mening, i forhold til de mulige opkøbsemner børshuset har identificeret.



Banken skriver, at de to selskabers flyflåde passer godt til hinanden, ligesom der ikke bør være konkurrenceretlige problemer, ligesom det er tilfældet, hvis British Airways' moderselskab AIG eller Air France-KLM ser sig lun på Easyjet.



Et køb af Easyjet vil ifølge Keplers beregninger give årlige besparelser på omkring 300 mio. euro og sikre Lufthansa en strøm af ekstra passagerer til sine egne fly ud af især Italien.



- Vi vil ikke blive overraskede, hvis Lufthansa kommer med købstilbud på Easyjet i løbet af de kommende måneder, især i tilfælde af at Easyjet kommer under yderligere pres som følge af brexit, skriver Kepler.



Selv siger Easyjets administrerende direktør, Johan Lundgren, til Bloomberg News, at han har stor tillid til, at selskabet har en fremtid under egne vinger.



Aktien i Easyjet stiger onsdag med 1 pct. til 1238 pence, men er faldet omkring 20 pct. det seneste år. Aktien i Lufthansa falder 1,6 pct. onsdag og er dalet 17 pct. på et år.



/ritzau/FINANS