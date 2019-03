Mads Nipper vokser igen Grundfos til rekordniveau: Slår egne forventninger

Mads Nipper, øverste chef i verdens største pumpeproducent, Grundfos, formår endnu engang at vokse selskabet til rekordstørrelse.



Det afslører årsregnskabet for 2018.



Omsætningen stiger til 26,7 mia. kr., hvilket svarer til en organisk vækst på 6,6 pct.



"Det er et tal, vi er rigtig glade for. Vi havde målsat os en vækst, der var noget lavere," siger Mads Nipper på et pressemøde på hovedkontoret i Bjerringbro.



Han henviser til 2020-målet om en årlig organisk vækst på 3 pct.



"Der er meget få markeder, der ikke har leveret vækst i 2018. Og der er faktisk ingen af vores store markeder, der ikke vokser," siger Mads Nipper.



Indtjeningen (ebit) stiger, men kun en smule, til 2,4 mia. kr., og det er under forventningerne.



"Det er et tal, vi er glade for, men vi kan gøre det endnu bedre," siger Mads Nipper.



Selskabet runder igen 19.000 ansatte og vokser på de vigtige markeder i både Kina, USA og i Vesteuropa.



"Også i England, hvor der har været meget turbulens, har vi øget salget," siger topchefen, der kom til Grundfos fra Lego i 2014.



Da han kom til, lød indtjeningsgraden på 4 pct., mens den i dag er 9,0 pct. Og det er faktisk en nedgang i forhold til året før.



"Men det er stadig et respektabelt niveau."



(Opdateres)