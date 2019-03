Tysk fabrikant af bildele presser sektoren efter dystre udmeldinger

Den tyske fabrikant Schaeffler, som blandt andet producerer kuglelejer til biler, falder med 8,4 pct. på markedet i Tyskland. Det sker, efter at selskabet har varslet yderligere indtjeningsnedgang i 2018 og droppet sine finansielle mål for 2020 på grund af den svage udvikling i bilbranchen.



Regnskabet for 2018 viste et fald i indtjeningen før renter og skat på 13 pct., og udsigterne for markedet fremadrettet peger i retning af yderligere nedgang.



For 2019 venter selskabet et yderligere fald i driftsmarginalen, EBIT, før særlige poster til 8-9 pct. fra realiseret 9,7 pct. i 2018 - og 11,3 pct. i 2017, mens omsætningen ventes at vokse med 1-3 pct. organisk.



Det skriver flere medier herunder Financial Times og Bloomberg News.



Det er skriftet væk fra forbrændingsmotorer, som har været hård for Schaeffler, og fabrikanten tager konsekvensen og afvikler 900 job, herunder 700 i Tyskland alene.



Selskabet ønsker også at konsolidere aktiviteter, der fokusere for meget på forbrændingsmotorer, da det ikke længere vil være for afhængig af traditionelle biler, og i stedet fokusere på elektriske og selvkørende biler.



Bilaktierne i det fælles europæiske Stoxx 600 indeks falder med 0,8 pct. onsdag formiddag, og dagens fald for Schaeffler er det største endagsfald siden februar 2018. Aktien er faldet med 43 pct. de sidste 12 måneder.



/ritzau/FINANS